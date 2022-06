Alte Herren aus Weidenhausen unterwegs auf dem Vulkanradweg

Die radbegeisterten Alten Herren des VfL Weidenhausen sind im Vogelsberg auf dem Vulkanradweg unterwegs. Hier machen sie Station am Jägerhof in Lauterbach-Maar. Foto: Roland Döhler

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Die 25. Radtour der Alten Herren des VfL Weidenhausen hat die radbegeisterten Altfußballer in den Vogelsberg auf den Vulkanradweg geführt.

Dieser wurde auf der Trasse der ehemaligen Oberlandbahn gebaut, die um 1900 in die entlegenen Orte im Hohen Vogelsberg von Schlitz nach Stockheim führte. Der Radweg hat nicht mehr als drei Prozent Steigung, führt auf rund 40 Kilometern in über 500 Meter Höhe und windet sich durch eine weitläufige Landschaft, die von Vulkanen geformt worden ist. Von oben hatten die Radler schöne Ausblicke auf das höchste hessische Gebirge, die Rhön. Am dritten Tag ging es durch die Wetterau zurück in Richtung Heimat. Dabei hatten die Weidenhäuser freie Sicht auf den Großen und den Kleinen Feldberg im Taunus.

Klaus Becker plant

und radelt 25 Fahrten mit

An der von Klaus Becker, der alle 25 Fahrten geplant und als Einziger auch alle mitgefahren hat, bis ins kleinste Detail organisierten Fahrt nahmen 16 Radler und zwei Begleiter teil. Im Jägerhof in Lauterbach-Maar trafen sie eine weitere Radfahrergruppe aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, und so begegneten sich an diesem Abend auch zufällig und unerwartet die Brüder Volker und Wolfgang Naumann. Insgesamt legten die Radsportfreunde 240 Kilometer im Sattel zurück.

"Bei Gesprächen in geselliger Runde am Abend über den wirklich perfekten Radweg wurde auch der Wunsch laut, dass die Trasse der heimischen ehemaligen Bahn von Niederwalgern bis Herborn zu einem Radweg ausgebaut werden sollte. In einem interessanten Gespräch mit einem gastfreundlichen Kulturschaffenden in Stockheim wurde deutlich, wie stark die gesamte Region vom Vulkanradweg profitiert", berichtet Roland Döhler, einer der radelnden Altfußballer.