Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Freitag, 29.05.2020 - 18:00
3 min

Altlasten-Frage im Gladenbacher Baugebiet noch nicht geklärt

Die Frage nach möglichen Altlasten im Gladenbacher Baugebiet am Hainpark ist noch nicht endgültig geklärt. Den neuen Bebauungsplan für das 1,6 Hektar große Areal hat das Parlament nun aber bereits beschlossen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich entschieden. Foto: Michael Tietz

Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich entschieden. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnP48Y2V+VREuplOPLKIaMJWcMKDtLJ4tMTIlVR5cMJ1wrzSmqUWuj59yVTygVR5ipzEyovOxMKVtE2kuMTIhLzSwnTIlVRgypz5mqTSxqPOcp3DtLzImL2ufo3AmMJ5yVSAuL2uyYvOAnKDtMTIhVSA0nJ1gMJ4tqz9hVSADEPO1ozDtEaWynJIhVSsQcTufMKWhVTqyozIboJyaqTHtMTSmVSOupzkuoJIhqPOxMJ4tozI1MJ4tDzIvLKI1ozqmpTkuovOzj7klVTEuplNkYQLtFTIeqTSlVTqlo8BsMFOOpzIuoP4tETyyVR9jpT9mnKEco24tn29hoaEyVTEyovOGLKE6qJ5ap2Wyp2AboUImplO0pz90rvOcnUWypvOypz5yqKEyovOVnJ53MJymMFOuqJLtopB2M2kcL2uyVRSfqTkup3EyovO1ozDtMTyyVRWypzqvLKHgIzIlM2ShM2IhnTIcqPOxMKZtE2Ifj6EhMTImVT5cL2u0VUMypzucozEypz4h
FJ0tFzShqJSlVQVjZGxtnTS0qTIhVTEcMFOTpzIcMJ4tI8BxnTkypvOxMJ4tozI1MJ4tDzIvLKI1ozqmpTkuovOvMJShqUWuM3DhVREuoJy0VUAioTkyovOhqJ4tZGHtDzS1pTmQcUE6MFOcovOxMKVtIzIloZBxozqypaIhMlOxMKVtGzyyoJA6LKA0pzUQa2HtqJ5xVTSgVTWcp2uypvOhnJAbqPOuqKAaMJWuqKEyovOHMJyfVTEypvOGqUWuj59yVPWOoFOVLJyhpTSlnlVtM2ImL2uuMzMyovO3MKWxMJ4hVREcMFOUpaIhMUA0j7kwn2Htp2yhMPOxMKW6MJy0VT5iL2ttLJkmVRg1pzqyLzyyqPOuqKAaMKqcMKAyov4tEJyhMJ4tITIcoPOxLKMiovObLKDtMTIlVRqfLJEyozWuL2uypvOFMJy0qzIlMJyhVTSfplOKMJyxMFOzj7klVUAynJ5yVSOzMKWxMFOaMKOuL2u0MKDh
GJy0VQR4BwRkVSA0nJ1gMJ4tLzImL2ufo3AmVTEuplODLKWfLJ1yoaDtLJ0tET9hozIlp3EuM2SvMJ5xVT5uL2ttnTy0rzyaMKVtETIvLKE0MFOxMJ4tDzIvLKI1ozqmpTkuovOuoUZtH2S0raIhMl4tDzymVTEcMKAyVTygVRSgqUAvoTS0qPOxMKVtH3EuMUDtqzIlj7MzMzIhqTkcL2u0VUIhMPOxLJ1cqPOlMJAbqUAepfBxMaEcMlO3nKWxYPOeLJ5hVTImVTSfoTIlMTyhM3Ztoz9wnPOynJ4tq2IhnJptMTS1MKWhYvOSnJ5yVTIhMTsQiTk0nJqyVSA0MJkfqJ5aozSboJHtMTImVSWyM2yypaIhM3AjpfBxp2yxnKIgplNbHyNcVUc1pvOOoUEfLKA0MJ5jpz9voTIgLKEcnlOmqTIbqPOuqKZh
Fotos
Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich entschieden. Foto: Michael Tietz

Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich entschieden. Foto: Michael Tietz

Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Foto: Michael Tietz

Einige der von den Gladenbacher Pferdefreunden gepachteten Weiden in Verlängerung der Niemczastraße im Norden der Kernstadt werden nun als Bauland ausgewiesen. Foto: Michael Tietz

2
ETImp2IhVSIgq2IfqTSvqTIcoUIhMlObLKDtLKImVTIcM2IhMJ0tDJ50pzyyLvOynJ5yVUqynKEypzHtIJ50MKWmqJAbqJ5aVUMipzqyoz9goJIhVUIhMPOxLJWynFOGpUIlMJ4tqz9hVRSlp2IhVTygVRWiMTIhVTIhqTEyL2g0YvNvETyyVR5uL2uvo2ulqJ5aMJ4tp2yhMPOhnJAbqPO2o24tqJ5mVTWyLKIzqUWuM3Dtq29lMTIhVvjtp3EyoTk0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvODMKEypvOYpzIgMKVtXUOupaEynJkiplxtLKIzVR5uL2uzpzSaMFOxMKVtEypgEaWun3Eco24tn2kupv4tETRtMKZtp2ywnPO1oFOynJ5yVUMipzmQcUIznJqyVSA0MJkfqJ5aozSboJHtMTImVSWDVTuuozEyoTHfVT3QiUAmMFOxnJHtH3EuMUDtoJy0VTEypvOPMJguoz50oJSwnUIhMlOxMKZtH2S0raIhM3AvMKAwnTk1p3AyplOho2AbVUqupaEyov4tETSmVUc1p8BxqUcfnJAbMFOUqKEuL2u0MJ4tq8B8pzEyVTSvMKVtozywnUDtMTyyVRqlqJ5xrfB8M2HtMTIlVSOfLJ51ozptLzIlj7kbpzIhYPOmolOYpzIgMKVh
ETSmVSWDVTWyrzIcL2uhMKDtMTyyVTWcp2uypvO2o3WfnJIaMJ5xMJ4tIJ50MKWmqJAbqJ5ap2IlM2Ivozymp2HtLJkmVPW1oaMypzWcozEfnJAbMFOCpzyyoaEcMKW1ozqmnTyfMzHvYvOWovOynJ5ypvOSYH1unJjtqz9gVQV3YvOALJxtLJ4tMTSmVUA0j6ExqTymL2uyVRWuqJSgqPObMJaQa3DtMKZ6VPWRnJHtMKWgnKE0MJk0MJ4tH2AbLJEmqT9zMzqynTSfqTHtnJ0tDz9xMJ4tp3EyoTkyovOeMJyhMFOUMJMunUVtMfB8pvOxLKZtE3W1ozE3LKAmMKVtMTSlYPOdMJEiL2ttp2yhMPOmnJHtMfB8pvOynJ5yVR51qUc1ozptMTIlVRMfj6EwnTHtnJ4tEz9loFO2o24tF2yhMTIlp3OcMJkzoZBxL2uyovOiMTIlVRuuqKAaj6ElqTIhVUc1VTuiL2thVt==
GTShM2eQcTulnJqyVRqfLJEyozWuL2uypvOYo21gqJ5uoUOioTy0nJgypvO2MKWgqKEyovjtMTSmplOxnJHtDKWmMJ5vMJkup3E1ozptq29gj7MaoTywnPOcovOnqKAuoJ1yozuuozptoJy0VTIcozIlVTIbMJ1uoTyaMJ4tFZB8nT5ypzMupz0tLKIzVTEyoFOUMJmQcT5xMFOmqTIbqP4tJaIlVSOlo2WfMJ1fj7MmqJ5aVUAwnTmQcTq0VTEuplOFHPOynJ5yovOPo2EyozS1p3EuqKAwnPO2o3VhVREyovOgj7kmp3EyovOxLJ5hVTEcMFOej7khMaEcM2IhVRqlqJ5xp3GQiTAep2Wyp2y0rzIlVTS1MvOynJqyozHtF29mqTIhVTyhVRS1MaElLJptM2IvMJ4fVTWyqz9lVUAcMFOgnKDtMTIgVRuuqKAvLKHtLzIanJ5hMJ4h
VxEypvOPo2EyozS1p3EuqKAwnPO3j6ElMFOuqJAbVUIhLJWbj6EhM2yaVUMiovOxMKVtH2AbLJEmqT9zMaOlo2WfMJ1uqTyeVTIgpTMynTkyoaA3MKW0Vvjtp28tMTSmVSIgq2IfqTSgqP4tETIhovOxMKVto2WypzMfj6EwnTkcL2uyVSAwnTyyMzIlLaW1L2ttp2IcVToQiUVtMJyhMFOULKW0MJ5hqKE6qJ5aVT5cL2u0VTqyMJyaozI0YvN1ZPOvnKZtAmNtJzIhqTygMKEypvO1ozWyoTSmqTI0MKZtDz9xMJ5gLKEypzyuoPOmo2kfqTHtozSwnPOOoaAcL2u0VTEypvOPMJwQgaWxMFOuqJMaMKElLJqyovO3MKWxMJ4h
GTS1qPOFHPOfnJIaMJ4tMTIlrzIcqPOuqJAbVPWeMJyhMFOuqKAlMJywnTIhMTIhVRgyoz50ozymp2Htj7kvMKVtMTyyVUMipzuuozEyozIhVRuinTklj6E1oJHtnJ0tIJ50MKWapaIhMPVtqz9lYvORMKAbLJkvVTiQgz5hqTHtMTyyVSA0LJ5xp2ywnTIlnTIcqPOxMKVtqz9lM2ImMJuyozIhVRqyLfBxqJEyVTWyMJyhqUYQcTAbqTyaqPOmMJyhYt==
ETyyVTWcp2uypvO2o3WaMJkyM3EyovOPo2Eyozq1qTSwnUEyovO6MJyaMJ4tLKImVSAcL2u0VUMiovOGqTIzLJ4tHaIhrzuynJ1ypvNbD0EIXFOxnJHtIJ5vMKWyL2uyozWupzgynKDtMTImVTqypTkuoaEyovOPLKIaMJWcMKEypl4tVxucMKVtMJyhVRuuqKZtraHtMKWlnJAbqTIhYPOcp3DtraqupvOvLKI0MJAbozymL2ttMTIznJ5cqTy2VT3QgzqfnJAbYPOuLzIlVUqypvOmo2kfVTEcMFOAMJuln29mqTIhVUElLJqyow8vYPOzpzSaqTHtMTIlVSIhnJ9hp3OioTy0nJgypv4tEfB8pvOcnT4tnKA0VTImVTS1j59ypzEyoFO1oaMypaA0j6EhMTkcL2tfVUqupaIgVTEcMFOGqTSxqPOxo3W0VTIcovOeoTIcozImVRqlqJ5xp3GQiTAeVPt1AlOEqJSxpzS0oJI0MKVcVTShVTIcozIhVSOlnKMuqT1uoz4tMfB8pvOxMJ4tDzS1VUMiovOULKWuM2IhVUMypzguqJMyovOmo2kfYvOAnKDtDzkcL2ftLKIzVT3QgzqfnJAbMFOOoUEfLKA0MJ4tLKIzVTEyovOToZBxL2uyovOgMKWeqTHtHaIhrzuynJ1ypvOuovjtMTSmplOynJ5yVRuuMaE1ozptMTIlVSA0LJE0VZB8LzIlVTEcMFOho3EupzyyoTkyovOYLKIzqzIlqUYQcTqyVT5cL2u0VUMioTkmqZBxozEcMlOuqKAaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4tn8B2oz5yYt==
E3WyM29lVRuiMz1yrJIlVPuUpfB8ozHcVTgioJ10VT5uL2ttMTIgVSA0qJEcqJ0tMTIlVTqyo2kiM2ymL2uyovOUqKEuL2u0MJ4traHtMTIgVSAwnTk1p3ZfVTEup3ZtVzEcMKAyplOUMJWcMKDtMTIlrzIcqPOcoFODpzyhrzyjVT5cL2u0VTWyLzS1qJ5ap2oQcTucMlOcp3DvYvOGMJyhVRMlLJg0nJ9hp2gioTkyM2HtEJEgqJ5xVSccoJ1ypz1uoz4tLzIuoaElLJq0MFjtMTyyVUMipzqyp2IbMJ5yVPWGo25xMKWzoZBxL2uyVRqupzSaMJ4vVTIlp2S0rzkiplOuqKZtMTIgVRWyLzS1qJ5ap3OfLJ4traHtp3ElMJywnTIhVUIhMPOmnJHtLJkmVTSfoTqyoJIcozImVSqinT5aMJWcMKDtLKImraI3MJymMJ4hVREcMKZtoTIboaEyVTEuplODLKWfLJ1yoaDtoJy0VQR4BwRkVSA0nJ1gMJ4tLJVhVPNvIz9hp2IcqTIhVTEyplOPj7klM2IloJIcp3EypaZto2EypvOxMKZtGJSanKA0pzS0plOcp3DtMTIlVSq1oaAwnPOhLJAbVTIcozIgVSAiozEypzqyLzyyqPOULKWuM2IhVT5cL2u0VTShVTEyovODoTShMKVtnTIlLJ5aMKElLJqyovO3o3WxMJ4vYPOypzgfj6ElqTHtHTI0MKVtF3WyoJIlYt==
DJkmVPW1ozWyMTIhn2kcL2tvVUA0qJM0MFOVMJkgqKDtDaYQiTAeVPuTIlxtMTyyVTMyp3EaMKA0MJkfqTIhVSAwnTSxp3EiMzMyVTygVRWiMTIhVTIcov4tDzI0pz9zMzIhVUAynFOfMJEcM2kcL2ttMJyhMFOyqUquVQRjVTWcplNlZPOnMJ50nJ1yqTIlVTEcL2gyVSAwnTywnUDhVPWWnUVtp2IcMPOuoTkyVTS1MvOxMJ0tFT9fraqyMlVfVUAuM3EyVTEypvOTIl1TpzSeqTyioaA2o3WmnKE6MJ5xMFOuovOxnJHtDJElMKAmMFO2o24tD0EIVUIhMPOUpfB8ozIhVUIhMPOzj7kaqTHtnTyhraH6VPWGL2uuMTHfVTEup3Ztq2ylVTIcozIhVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTuuLzIhYPOxMKVtoaIlVTWfo2AenJIlqPO1ozDtLaWyoKA0YvV=
DKImVSAcL2u0VUMiovOQLKWmqTIhVRWlj7kwnlNbEypcVUqupvOyplNvnZB2L2umqTHtJzIcqPOzj7klVTEyovOGLKE6qJ5ap2Wyp2AboUImplVhVRWuqKqcoTkcM2HtnZBxqUEyovOmL2uiovO2nJIfVUc1VTkuozqyVTS1MvOmqZBxMUEcp2AbMFOToZBxL2uyovO3LKW0MJ4topB8p3Ayov4tGJIbpvOuoUZtAwNtFJ50MKWyp3AyoaEyovOmqTIbMJ4toJy0qTkypaqynJkyVTyhVTEyovOGqTSlqTmQgzAbMKWhYvNvFJ4tE2kuMTIhLzSwnPOcp3DtMKZtqzIlp2AboTSzMJ4tq29lMTIhYPOlMJAbqUcynKEcMlOxnJHtI2IcL2uyovOcovOFnJAbqUIhMlO3MJy0MKWypvOPLKIfLJ5xMJ50q2ywn2k1ozptraHtp3EyoTkyovVfVUAiVRAupaA0MJ4tDaYQiTAeYt==
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben