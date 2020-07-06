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Montag, 06.07.2020 - 17:45
2 min

Amtsgericht Marburg: 23-Jähriger muss sich wegen Reizgas-Attacke im Bus verantworten

Im Dezember 2018 hat ein heute 23-Jähriger mit Pfefferspray in einem Bus herumgesprüht. Mehrere Menschen wurden verletzt. Vor dem Amtsgericht Marburg zeigte er jedoch eine positive Veränderung.

Von Heiko Krause
Das Amtsgericht Marburg hat einen jungen Mann verurteilt, der in einem Linienbus mit Pfefferspray herumgesprüht hat. Symbolfoto: dpa

Das Amtsgericht Marburg hat einen jungen Mann verurteilt, der in einem Linienbus mit Pfefferspray herumgesprüht hat. Symbolfoto: dpa

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