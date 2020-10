3 min

An Bushaltestellen in Mornshausen fehlt der Wetterschutz

Wartende Fahrgäste sollen an den Bushaltestellen am Rauschenbergweg in Mornshausen nicht mehr im Regen stehen. SPD und Freie Wähler fordern einen Wetterschutz und einen Umbau.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach