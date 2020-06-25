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Donnerstag, 25.06.2020 - 18:30
3 min

An grundhafter Sanierung des Freibads Weidenhausen führt kein Weg vorbei

Das Freibad in Weidenhausen soll erhalten werden - nicht nur kurzfristig, sondern für die kommenden Generationen. So das Fazit der jüngsten Ausschusssitzung zum Dauerbrenner-Thema.

Von Sascha Valentin
Der Sozialausschuss hat für die grundhafte Sanierung des Freibads in Weidenhausen schon einmal grünes Licht gegeben. Die endgültige Entscheidung fällt jedoch erst am 2. Juli in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Foto: Sascha Valentin

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