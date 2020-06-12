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Freitag, 12.06.2020 - 18:00
3 min

Arsengehalt im Gladenbacher Baugebiet "Niemczastraße" liegt unter Grenzwert

Der Boden im geplanten Gladenbacher Baugebiet "Niemczastraße" ist geringfügig mit Arsen belastet. Keine der dort entnommenen Proben überschreitet allerdings die geltenden Grenzwerte.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
In dem geplanten Baugebiet am Gladenbacher Hainpark ist eine geringfügige Arsenbelastung des Bodens festgestellt worden. Diese könnte aufgrund des Tonschiefers allerdings auch natürlichen Ursprungs sein. Foto: Michael Tietz

In dem geplanten Baugebiet am Gladenbacher Hainpark ist eine geringfügige Arsenbelastung des Bodens festgestellt worden. Diese könnte aufgrund des Tonschiefers allerdings auch natürlichen Ursprungs sein. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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