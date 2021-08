Auffällig seien in diesem Jahr die vielen Wilden Möhren und Dillpflanzen. Ihnen sei die feuchte Witterung wohl entgegengekommen, erfuhren die Teilnehmer einer Radtour.

Die Teilnehmer der Radtour durch einige Gladenbacher Stadtteile schauen sich unter anderem die Blühfläche am alten Bahnhof in Erdhausen an. Foto: Ralf Williges

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Mitglieder der Projektgruppe Radverkehr des ZukunftsForums Gladenbach haben sich im Rahmen einer Radtour insgesamt sieben Blühflächen angeschaut, davon drei landwirtschaftliche. Grundsätzliches Ziel des ZukunftsForums ist, in jedem Dorf Blühflächen zu etablieren. Unter den zehn Teilnehmern waren auch zwei Kinder.

Aus gegebenem Anlass war der erste Stopp am Blühflächenwagen der Landwirte des Kreises Marburg Biedenkopf, der zurzeit am Gladenbacher Rathaus steht. Dort führte Projektgruppen-Mitglied Ralf Williges in das Thema der ökologisch wertvollen Kleinflächen ein.

Der zweite Stopp war an der Böschung zur Gladenbacher Turnhalle. Der Landkreis unterhält seit einigen Jahren Blühflächen an den Schulen. Das dritte Ziel war die Blühfläche am Tennisplatz in Gladenbach. Die von den Kindern der Schulgarten-AG im Mai 2019 ausgesäte Blühfläche war in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat Gladenbach und der Stadt Gladenbach auf den Weg gebracht worden. Robby Jahnke hatte im trockenen Jahr 2019 großen Anteil daran, dass sie zum Erblühen kam, indem er dort regelmäßig goss.

Am Weidenhäuser Weg und im Kehlnbacher Weg widmete sich die Gruppe den landwirtschaftlichen Blühflächen. Schnell erkannten die Teilnehmer die Unterschiede zwischen der einjährigen Blühfläche mit den Sonnenblumen und der fünfjährigen Blühfläche mit den emporragenden Karden.

Am alten Erdhäuser Bahnhof ist eine Blühfläche in Zusammenarbeit mit der Stadt Gladenbach entstanden, deren Abmagerungsgrundlage der Sand vom alten Sportplatz ist. Diese Fläche steht im ersten Jahr und wird von Ralf Williges betreut.

In Römershausen wimmelt es vor Schmetterlingen

Auffällig seien in diesem Jahr die vielen Wilden Möhren und Dillpflanzen auf verschiedenen Flächen. Ihnen sei die feuchte Witterung wohl entgegengekommen, erläuterte Williges.

Zum Schluss erläuterten Mitglieder der Ortsinitiative in Römerhausen Einzelheiten zur dortigen Blühfläche. Wie bestellt wimmelte es nur so an Schmetterlingen, als Marion Klein einige Hintergrundinformationen zum aktuellen Stand gab.