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Dienstag, 05.05.2020 - 04:10
3 min

Aus der Küche ins Tonstudio

Vom Koch zum Hörspielsprecher: Koch Matthias Hartmann aus Wetter hat viel Skurriles und Unterhaltsames erlebt. Seine Geschichte gibt es jetzt als Hörspiel.

Von Ina Tannert
"Die Topfpiraten", das sind Matthias Hartmann (v.l.), David Wiegand und Michael Hartmann. Das Trio aus Wetter hat ein Hörspiel mit Anekdoten aus dem Leben eines Kochs herausgegeben. Das Fotoshooting fand vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Foto: Agentur

"Die Topfpiraten", das sind Matthias Hartmann (v.l.), David Wiegand und Michael Hartmann. Das Trio aus Wetter hat ein Hörspiel mit Anekdoten aus dem Leben eines Kochs herausgegeben. Das Fotoshooting fand vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Foto: Agentur

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