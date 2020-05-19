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Dienstag, 19.05.2020 - 12:00
2 min

Aus Waldstück wird keine Weidefläche für Pferde

Gladenbachs Freie Wähler haben ihren Antrag für die nächste Parlamentssitzung zurückgezogen, mit dem sie ein Waldstück neben dem Reitplatz in eine Weidefläche für Pferde umwandeln lassen wollten.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Im Waldgebiet oberhalb der Hainpark-Wiese in Gladenbach mussten viele kranke Bäume gefällt werden. Hier hätte aus Sicht der Freien Wähler eine neue Weidefläche für Pferde geschaffen werden können. Foto: Michael Tietz

Im Waldgebiet oberhalb der Hainpark-Wiese in Gladenbach mussten viele kranke Bäume gefällt werden. Hier hätte aus Sicht der Freien Wähler eine neue Weidefläche für Pferde geschaffen werden können. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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