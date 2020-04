Auto überschlägt sich nahe Gladenbach mehrfach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach (red). Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag, 22. April, auf der Kreisstraße 114. Die 62-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem roten Nissan von Gladenbach in Richtung Fronhausen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Baum, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Durch die Berührung wurde der Wagen ausgehoben, prallte gegen einen weiteren Baum und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde die Frau aus dem Auto geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung in die Marburger Uniklinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens unter anderem die Hinzuziehung eines Gutachters an. Ein stark beschädigter Baum drohte umzustürzen und wurde von der Feuerwehr gefällt. Die Kreisstraße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die notwendigen Ermittlungen bis 18.20 Uhr voll gesperrt.

Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50.