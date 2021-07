Autofahrt endet im Getreidefeld

Jetzt teilen:

WEIMAR-OBERWEIMAR - Für einen 18 Jahre jungen Mann und seine gleichaltrige Mitfahrerin endete eine Autofahrt mit einem Verkehrsunfall. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Unfall passierte am Donnerstag um 21.10 Uhr auf der Bundesstraße 255 zwischen Willershausen und Oberweimar. Kurz vor der Abfahrt Oberweimar verlor der 18-Jährige auf der nassen Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mercedes. Er geriet ins Schleudern, überfuhr zwei Verkehrsinseln und blieb letztlich rechts neben der Fahrbahn in einem Getreidefeld stehen. An dem Auto entstand ein erheblicher Frontschaden, unter anderem mit einem Achsenbruch.