Autohaus Hoch unterstützt Lebenshilfe Dillenburg

Moritz Hoch (l.) und Karl-Ernst Kurz (r.) überreichen den symbolischen Scheck an Dirk Botzon von der Lebenshilfe. Foto: Lebenshilfe.

Gladenbach (red). Das Autohaus Hoch in Gladenbach hat Masken mit VW-Motiven herstellen lassen und gegen eine freiwillige Spende an die Kunden verteilt. Juniorchef Moritz Hoch und Verkaufsberater Karl-Ernst Kurz überreichten nun einen symbolischen Scheck: 1330 Euro sind für die Lebenshilfe Dillenburg zusammengekommen.

"Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung", sagte Lebenshilfe-Vorstand Dirk Botzon. "Die Corona-Zeit war für uns als Verein ein sehr einschneidendes Erlebnis."

Die Idee dazu sei ihm eines Abends gekommen, blickte der Juniorchef zurück. Er besorgte die Stoffe mit den VW-Motiven. Für die Umsetzung konnte er Britta Sonnenschein, die Mutter seiner Partnerin, gewinnen. Eine Dreiviertelstunde benötigte sie für eine einzelne Maske, rund 400 hat sie insgesamt angefertigt.

Der Ansturm auf die Masken sei enorm gewesen, berichtete Kurz. So war die erste Produktion in kürzester Zeit ausverkauft, und Nachschub musste her. Im Lauf der Zeit optimierte Masken-Designerin Sonnenschein die Exemplare zusätzlich: Neben Nasenbügeln für erhöhten Sitzkomfort wurden sie mit einer Schicht aus medizinischem Stoff für besseren Schutz ausgestattet.