4 min

Bagger rücken im Frühsommer an

Der Ausbau der Kreisstraße 117 in der Gladenbacher Innenstadt steht in 2021 an. Die Anlieger müssen die Hälfte der Kosten für neue Gehwege zahlen, das sind fast 300 000 Euro.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach