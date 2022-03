Ballspielfläche statt Kletterturm für Erdhausen

Jetzt teilen:

GLADENBACH-ERDHAUSEN - Der Spielplatz auf dem Würtenberg in Erdhausen bekommt nun doch keinen Kletterturm, wie der Ortsbeirat das ursprünglich gewünscht hatte. Die Kosten dafür seien einfach zu hoch, sagte Ortsvorsteherin Sabrina Neubauer. So soll der Turm 18 000 Euro kosten, wobei die Stadt Gladenbach im Haushalt für alle Kinderspielplätze zusammen lediglich 25 000 Euro vorgesehen hat. Damit die derzeit eingezäunte Fläche auf dem Spielplatz, auf der einmal ein Spielgerät stand, das aus Sicherheitsgründen abmontiert werden musste, nicht ungenutzt bleibt, hat sich der Ortsbeirat nun neu orientiert. Statt des Kletterturms hat er sich für eine Ballspielfläche entschieden, die für mehrere Sportarten genutzt werden kann. Diese Fläche soll mit einem Fallschutzbelag ausgelegt werden, der auch die Geräusche aufspringender Bälle dämpft. Denn auf dem Spielplatz hatte es in der Vergangenheit schon einmal einen Basketballkorb gegeben, der jedoch entfernt wurde, nachdem sich einige Anlieger über die Lärmbelästigung beschwert hatten.