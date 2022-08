Bänke und Lautsprecher sollen erneuert werden

Jetzt teilen:

GLADENBACH-DIEDENSHAUSEN - Der Ortsbeirat Diedenshausen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, seine Verfügungsmittel 2022 für die Reparatur der Ruhebänke in der Gemarkung einzusetzen. Diese befänden sich teilweise in einem so schlechten Zustand, dass eine Ausbesserung dringend nötig sei. In diesem Zuge sollten auch die Zäune am Spielplatz und am Friedhof gestrichen werden, entschied der Ortsbeirat, der die entsprechende Farbe sowie die Holzlatten für die Reparatur der Bänke kaufen will. Gestrichen werden soll in Eigenleistung, betonte Ortsvorsteher Elmar Koch. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Wunsch: Weil die Qualität der Lautsprecher und der Musikanlage im Dorfgemeinschaftshaus zu wünschen übrig lasse, will der Ortsbeirat diese gegen eine modernere austauschen. Dafür werde aber das Budget wohl nicht ausreichen, sagte Koch. Für das kommende Jahr stehe der Austausch deswegen an oberster Stelle.

Der Ortsbeirat hat auch über die Verteilung der Ehrenamtspauschale des Landkreises entschieden. Dabei legte er fest, dass die Gruppe "Kinder in Diedenshausen" das Geld erhalten soll, um es für die Jüngsten im Ort einzusetzen. Auf diese Weise sei es am besten investiert, entschied das Gremium.