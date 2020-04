3 min

Bauarbeiten an Feuerwache biegen auf Zielgerade ein

Die Stadt Gladenbach investiert rund 600 000 Euro in den Feuerwehr-Standort in Erdhausen. Die Bauarbeiten biegen auf die Zielgerade ein. In dreieinhalb Monaten soll der Anbau für die Einsatzkräfte aus Erdhausen und Kehlnbach bezugsfertig sein.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach