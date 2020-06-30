Dienstag,
30.06.2020 - 13:23
2 min
Baugebiet Haumbach verzögert sich
Bis im Baugebiet Haumbach Häuser entstehen, wird es noch eine Weile dauern. Das Projekt verzögert sich.
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