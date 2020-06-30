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Dienstag, 30.06.2020 - 13:23
2 min

Baugebiet Haumbach verzögert sich

Bis im Baugebiet Haumbach Häuser entstehen, wird es noch eine Weile dauern. Das Projekt verzögert sich.

Von Sascha Valentin
Im Neubaugebiet "Im oberen Haumbach" in Weidenhausen ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Das verzögert die Ausweisung des Baulands um rund eineinhalb Jahre. Foto: Sascha Valentin

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