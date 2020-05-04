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Montag, 04.05.2020 - 13:10
3 min

Bauplätze für Jahrzehnte?

Was passiert mit dem Bereich "Lammerich" in Gladenbach. Werden dort weitere Baugebiete ausgewiesen, und wenn ja, wie viele? Mit dem Thema befasst sich das Parlament in seiner nächsten Sitzung.

Von Sascha Valentin
Die Freien Wähler in Gladenbach möchten diese Flächen oberhalb der "Schönen Aussicht" noch zusätzlich als Bauland ausweisen. Das hält Bürgermeister Peter Kremer für unnötig. Foto: Sascha Valentin

Die Freien Wähler in Gladenbach möchten diese Flächen oberhalb der "Schönen Aussicht" noch zusätzlich als Bauland ausweisen. Das hält Bürgermeister Peter Kremer für unnötig. Foto: Sascha Valentin

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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