2 min

Bauplätze gibt's am 1. Juli in der Gladenbacher Bücherei

Das Bewerbungsverfahren für Grundstücke im Gladenbacher Baugebiet an der Niemczastraße startet am 1. Juli um 9 Uhr. Bauwillige müssen dann in der Bücherei im Haus des Gastes ihre Unterlagen abgeben.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach