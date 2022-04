Bellnhausen: Marode Mauer stürzt in den Bach

Bröckelnde Uferbefestigung in Bellnhausen: Ein Teil der Natursteinmauer hielt am Ostermontag der Belastung nicht mehr stand und rutschte in die Allna. Foto: Michael Tietz

Für die ebenfalls marode Brücke über die Allna in Bellnhausen gelten eine Gewichtsbeschränkung von 3,5 Tonnen und ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern. Foto: Michael Tietz

In der Allnastraße in Bellnhausen stehen schon seit eineinhalb Jahren Warnbaken und Absperrungen entlang der Uferwand. Am Ostermontag rutschten Teile der Natursteinmauer in die Allna. Foto: Michael Tietz