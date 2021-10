Bellnhausener Deko-Hütte kehrt ins Dorf zurück

Jetzt teilen:

GLADENBACH-BELLNHAUSEN - Die Deko-Hütte in Bellnhausen, die der Ortsbeirat zu Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern festlich geschmückt hat, soll wieder an ihren alten Standort in der Ortsmitte umziehen. Das hat der Ortsbeirat des Gladenbacher Stadtteils in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

In den vergangenen Jahren stand die Hütte auf einer Anhöhe neben der Straße, wo sie weniger störte. Dieser Platz sei letzten Endes aber nicht optimal, sagte Ortsvorsteher Klaus Scheld - zumal in der Vergangenheit auch immer kleine Feiern nach dem Schmücken der Hütte stattgefunden hätten. Diese kleine Tradition sei an dem jetzigen Standort nur sehr eingeschränkt möglich, machte er deutlich.

Pünktlich zur Adventszeit soll die Deko-Hütte deswegen zurück ins Dorf geholt werden. Geplant ist das für den Freitag vor dem 1. Advent, 28. November. An dem Samstag soll sie dann weihnachtlich geschmückt werden und eine Woche später ein kleiner Dorfadvent gefeiert werden, erläuterte der Bellnhausener Ortsvorsteher..