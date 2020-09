Betrüger klingeln in Weidenhausen durch

Einige Wochen lang gab es verhältnismäßig wenige Meldungen über betrügerische Anrufer. Nun haben Gauner am Telefon wieder ihr Glück in Weidenhausen versucht. Symbolfoto: dpa

Gladenbach-Weidenhausen (red). Einige Wochen lang gab es verhältnismäßig wenige Meldungen über betrügerische Anrufer. Nun haben Gauner am Telefon wieder ihr Glück in Weidenhausen versucht.

Am Donnerstag, 3. September, registrierte die Polizei gegen 10.30 und 10.40 Uhr hintereinander zwei Anrufe bei einer älteren Frau aus Weidenhausen. Zunächst meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Hausbank und berichtete über eine betrügerische Überweisung von dem Konto des ausgesuchten Opfers nach Rumänien. Unmittelbar danach bestätigte ein vermeintlicher Polizeibeamter dem Opfer dann die Angaben des ersten Anrufers. Das Vorhaben der Betrüger, an sensible Daten und Auskünfte über Vermögenswerte der Frau zu gelangen, scheiterte jedoch.

Die misstrauische Seniorin legte auf und erkundigte sich unmittelbar danach bei ihrer Bank. Dort wurde sie anschließend in einem persönlichen Gespräch über das Betrugsphänomen in Kenntnis gesetzt. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Betroffene, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 0 64 21-40 60 in Verbindung.