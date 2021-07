Betrunkener schießt in Gladenbach mit Schreckschusswaffe

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag in Gladenbach einen Betrunkenen vorübergehend festgenommen, der mit einer Schreckschusswaffe herumgefuchtelt und auf Passanten gezielt haben soll. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Ein erheblich alkoholisierter Mann hat in der Nacht zu Dienstag, 27. Juli, in Gladenbach mit einer Waffe herumgefuchtelt, mit dieser auch auf Passanten gezielt und mehrfach in die Luft geschossen. Die Polizei nahm den Mann widerstandslos fest und stellte seine Schreckschusswaffe sicher. Der Alkotest des 63-Jährigen zeigte 2,85 Promille.

Zeugen hatten gegen Mitternacht über den Notruf einen augenscheinlich betrunkenen Mann gemeldet, der auf dem Marktplatz in Gladenbach mit einer Waffe hantiere, mit dieser auf Personen zeige und in die Luft geschossen habe. Er stand mit zwei weiteren Männern am Gladenbacher Busbahnhof. Zivil- und Streifenpolizisten nahmen den 63-Jährigen widerstandslos fest und stellten eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe sicher.

Da der Polizei noch keine Anzeige wegen einer tatsächlichen Nötigung oder Bedrohung vorliegt, muss sich der Mann nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Martin Ahlich bislang "nur" wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Die Polizei hat gegen den im Hinterland Lebenden einen Platzverweis ausgesprochen. Mögliche Opfer des Verhaltens des Mannes sollten sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung setzen, unter Telefon 0 64 61-9 29 50.