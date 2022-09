Blasmusik der Extraklasse aus Belgien

Der MV Ritmico, Partnerverein des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen, tritt unter der Leitung von Jan De Smedt am Samstagabend im Saal der Freien evangelischen Gemeinde Weidenhausen auf. Foto: MV Ritmico

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Lange haben die Musiker aus zwei Nationen auf diesen Termin hingefiebert, am Wochenende, 16. bis 18. September, ist es soweit: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen empfängt seinen Partnerverein MV Ritmico aus dem belgischen Londerzeel.

Pandemiebedingt sei der Besuch mehrmals verschoben worden, umso mehr überwiege nun die Freude auf beiden Seiten, die Partnerschaft wieder mit Leben zu füllen, berichtet Susanne Riess, die als stellvertretende Abteilungsleiterin des Musikausschusses im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen vertreten ist. Unter anderem sei eine Wanderung rund um Weidenhausen geplant, um den rund 50 Gästen die heimische Region zu zeigen.

Im Mittelpunkt des Besuchs steht ein Konzert des MV Ritmico am Samstag, 17. September, im Saal der Freien evangelischen Gemeinde in Weidenhausen. Um 19 Uhr werden die Musiker aus Belgien unter der Leitung ihres Dirigenten, dem Militärmusiker Jan De Smedt, die Besucher mit "konzertanter Blasmusik der Extraklasse" unterhalten. Der Eintritt ist frei.

Der Musikverein Ritmico bringt Jung und Alt über die Musik zusammen. Durch jährliche Projekte wie "Dinner Concert" und "Ritmico in Concert" zeigen sie, dass Licht, Bild und Musik wunderbar verschmelzen.

In diesem Jahr hat sich der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen bewusst gegen ein Doppelkonzert beider Orchester am Samstagabend entschieden, berichtet Riess. Man möchte ausschließlich den Gästen die Bühne überlassen. So bleibe mehr Zeit für das gemütliche Zusammensein am Samstagabend, das im Anschluss ans Konzert geplant sei.

Partnerschaft

besteht seit 1976

Nach einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag werden sich die Gäste aus Londerzeel wieder auf die Heimreise machen. Die Partnerschaft zwischen dem Musikzug der Weidenhäuser Feuerwehr und dem MV Ritimico, ehemals Königliche Fanfare Sint Cecilia aus Londerzeel-Sint Jozef in Belgien, besteht seit 1976. Zahlreiche Besuche und Gegenbesuche haben seitdem stattgefunden. Neben der Partnerschaft der Vereine bestünden auch viele private Freundschaften, berichtet Riess, sogar eine deutsch-belgische Ehe sei entstanden. Auch die Politiker beider Kommunen haben über die Jahre ihre Kontakte intensiviert und daraus ist eine Städtepartnerschaft gewachsen.