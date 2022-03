Blumen am Backes in Erdhausen?

Eine Blühfläche am Backhaus - das kann sich Regina Becker vom Ortsbeirat Erdhausen vorstellen. Ihr Kollege Carsten Brück hat damit ein Probleme. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-ERDHAUSEN - Das Zukunftsforum Gladenbach hat die Bürger dazu aufgerufen, ungenutzte Flächen in Blühwiesen umzuwandeln. Auf diese Weise sollen wichtige Nahrungsquellen etwa für Bienen und andere bestäubende Insekten geschaffen werden. Auch Erdhausen möchte diesem Aufruf folgen. Ralf Williges etwa will die untere Etage des Friedhofs zu einer Blühwiese umgestalten, teilte Ortsvorsteherin Sabrina Neubauer in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats mit. Da es sich dabei um eine relativ große Fläche handele, könnten sich Helfer direkt an Williges wenden. Regina Becker schlug darüber hinaus die Schotterfläche am Backhaus als mögliche weitere Blühfläche vor. Dort sprieße ohnehin nur Unkraut aus den Steinen hervor. Hier wäre eine Blühfläche ökologisch sinnvoller. Carsten Brück riet davon ab. Dadurch würden Veranstaltungen am Backhaus nur unnötig erschwert. Zum Beispiel mache es eine solche Blühfläche schwer, an die Anschlüsse am Backhaus zu gelangen. Dennoch will sich der Ortsbeirat bei einem Termin vor Ort ein Bild von der Lage machen und dann entscheiden, ob dort Blumen blühen oder die bestehende Schotterfläche lediglich gereinigt wird.