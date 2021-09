Ein Schritt zurück in die Normalität: Die Absage zum Brunnenmarkt 2021 ist Geschichte. Archivfoto: Michael Tietz

GLADENBACH - Der Brunnenmarkt in Gladenbach findet doch statt - allerdings in neuem Gewand. Das Geschehen wird entzerrt, um Gedränge in Coronazeiten zu vermeiden.

"Nachdem der hessische Ministerpräsident mitteilte, dass Volksfeste wieder stattfinden dürfen, hat der Magistrat der Stadt Gladenbach im Einvernehmen mit dem Gewerbeverein Gladenbach trotz der vorausgegangenen Absage des Brunnenmarktes entschieden, diesen nun dochstattfinden zu lassen", heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Schwerpunkt beim Brunnenmarkt wird das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit werden.

Die Info- und Verkaufsstände, welche überwiegend regionale Produkte aus der heimischen Region präsentieren und über das Thema E-Mobilität informieren, werden im bekannten Marktgebiet verteilt sein, um gezielt einzelne Menschenansammlungen zu vermeiden.

Buden und Attraktionen gibt es an verschiedenen Plätzen wie rund um den Brunnen am Marktplatz, dem Fischbach-Platz, der Volksbank Passage, neben dem Café Fair, dem Parkplatz vor Gold-Mayer sowie neben dem Kaufhaus Bellersheim.

Straßensperrung nicht notwendig

Eine Sperrung der Marktstraße, der oberen Bahnhofstraße und des Marktplatzes wird in diesem Jahr nicht notwendig sein, teilt die Stadt mit.

Neben dem "geänderten" Marktgeschehen laden auch die Einzelhändler im Marktgebiet wie gewohnt zum verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ein.

Nähere Informationen zum Programm und Angebot des "Brunnenmarktes in Form eines Regionalmarktes" wollen Magistrat und Gewerbeverein in den kommenden Tagen mitteilen.