Brunnenmarkt sorgt für Trubel in Gladenbach

Schlendern, schlemmen, shoppen: Strahlender Sonnenschein lockt am Sonntagnachmittag viele Besucher zum 34. Brunnenmarkt in die Gladenbacher Innenstadt.Foto: Michael Tietz

Der Brunnenmarkt ist eröffnet: Mit drei Paukenschlägen gibt Kirschenkönigin Yessica Heuser das Startsignal für den Einkaufsspaß in der Innenstadt. Foto: Michael Tietz

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen unter der Leitung von Patrick Mühlich unterhält die Besucher am Sonntagnachmittag mit schwungvollen Melodien. Foto: Michael Tietz

Nach drei Jahren Pause schlüpft Bürgermeister Peter Kremer wieder in die Rolle des Lokführers und kutschiert einige Ehrengäste durch die Marktstraße. Foto: Michael Tietz

Der Musikverein Gladenbach unter der Leitung von Michael Werner spielt zum Auftakt des bunten Herbestmarktes am Brunnen auf dem Marktplatz. Foto: Michael Tietz

Hübsches Andenken an den Brunnenmarkt: Am Stand des Fördervereins für Kinder Mornshausen gibt es Glitzertattoos. Foto: Michael Tietz

Darf es dekorative Keramik sein? Die Besucher genießen das Einkaufserlebnis an den Ständen in den Straßen und in den Geschäften. Foto: Michael Tietz