Bürgerkonferenz zum Radverkehr in Gladenbach

GLADENBACH - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Gladenbach laden für Mittwoch, 23. Juni, von 17.30 bis 20 Uhr zu einer Bürgerkonferenz zum Thema Radverkehr in Gladenbach ein.

Die Veranstaltung findet - unter den gültigen Hygieneregeln - im Sitzungssaal im Haus des Gastes sowie online per Livestream statt. In der Veranstaltung wird der Entwurf des geplanten Radverkehrsnetzes für die Kernstadt von Gladenbach vorgestellt. Eine Teilnahme per Livestream ist über den Link

www.tinyurl.com/wznbursx möglich. Interessierte können sich zudem vom 24. Juni bis 12. Juli auf der Beteiligungsplattform des Kreises unter https://www.mein-marburg-biedenkopf.de zum Thema einbringen.

Für eine Teilnahme vor Ort ist eine vorherige Anmeldung mit Nennung des Namens und der Adressdaten per E-Mail

an meyerth@marburg-

biedenkopf.de erforderlich.

Vorgaben für die

Präsenz-Teilnahme

Während der Veranstaltung gilt für die Besucher eine Maskenpflicht. Die Teilnahme ist auch begrenzt. Zur Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort ist zudem entweder ein negativer tagesaktueller Antigen-Test, ein Nachweis über vollständigen Impfschutz oder ein Genesenen-Nachweis vorzulegen.