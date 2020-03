Bürgermeisterwahl in Gladenbach verschoben

Die Bürgermeisterwahl in Gladenbach findet nicht am 26. April statt. Symbolfoto: dpa

GladenbachDie Bürgermeisterwahl in Gladenbach findet nicht am 26. April statt. Zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus hat das Land Hessen alle 36 bis Oktober anstehenden Direktwahlen ausgesetzt. Das Gladenbacher Parlament muss nun einen neuen Termin festlegen. Die Wahl darf frühestens am 1. November stattfinden.

Einstimmig verabschiedete der Landtag am Dienstagnachmittag das "Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen". Dies hatten CDU, Grüne, SPD und FDP eingebracht.

"Angesichts der Corona-Pandemie gibt es keine Alternative, als die in den bevorstehenden Monaten geplanten Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide in Hessen zu verschieben. Damit wird eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung durch das hochinfektiöse Virus in den Wahllokalen verhindert", betonte Innenminister Peter Beuth (CDU). Zudem bestünde das Risiko einer Ansteckung durch den direkten Kontakt mit den bei einer Wahl verwendeten Gegenständen, die für eine Durchführung zwingend notwendig sind.

Das neue Gesetz gilt nicht für bereits begonnene Bürgermeisterdirektwahlen, bei denen bereits Briefwahlunterlagen versandt wurden - so wie in Wildeck im Kreis Hersfeld-Rotenburg. In Gladenbach sind die Wahlbenachrichtigungen bisher noch nicht per Post verschickt worden. Bereits aufgestellte und eingereichte Wahlvorschläge von Kandidaten um das Bürgermeisteramt bleiben hiervon unberührt. Sie müssen beim Wahlleiter nicht noch einmal eingereicht werden.

Die Gladenbacher Stadtverordnetenversammlung muss nun einen neuen Termin festlegen. Möglich wäre, die Bürgermeisterwahl mit der nächsten Kommunalwahl zusammenzulegen. Diese soll voraussichtlich am 14. März 2021 stattfinden. Die erste Amtszeit von Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) endet am 30. September. Er kandidiert für eine zweite, seine Herausforderer sind Gregor Hofmeyer (Grüne) und Anton Enes (parteilos).

"Dies ist die einzig richtige Entscheidung", kommentierte Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) den Beschluss des Landtages. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, die Wahl im März des nächsten Jahres nachzuholen.

Kandidaten begrüßen

die Entscheidung

Auch Gregor Hofmeyer und Anton Enes begrüßten die Verschiebung der Wahl. "Oberstes Gebot in der aktuellen Situation ist der Gesundheitsschutz der Gladenbacher", sagte Hofmeyer. Rund 190 Wahlhelfer wären am 26. April in den 15 Gladenbacher Stadtteilen im Einsatz gewesen.

Mit dem neuen Gesetz werden nicht nur die Bürgermeisterwahlen ausgesetzt. Damit die Kommunen weiterhin politisch handlungsfähig sind, können sie nun einen Ausschuss bestimmen, um dringende Beschlüsse kurzfristig zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass ein Aufschub der Entscheidung bis zur nächsten regulären Sitzung nicht ohne Schaden für den Kreis, die Stadt oder die Gemeinde möglich ist. Beschlüsse darf der Ausschuss auch in nichtöffentlicher Sitzung oder im Umlaufverfahren fassen.