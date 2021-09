Christen aus dem Hinterland wagen Blick über den Tellerrand

Bei einer Art "Speeddating" lernen sich die Teilnehmer des Begegnungstages in Gladenbach kennen. Foto: Andreas Friedrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH/BIEDENKOPF - Wie wirkt Kirche in der Region? Diese Frage wurde am Begegnungstag des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach an die Teilnehmer gestellt.

Auf Einladung von Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer sind Menschen aus den Landkreisen, Kommunen, Wirtschaft, Politik, Ökumene und Diakonie sowie Mitarbeiter aus dem Dekanat Biedenkopf-Gladenbach im Haus des Gastes in Gladenbach zusammengekommen.

60 Teilnehmer tauschten sich dort über das Wirken von Kirche in der Region aus und wagten den Blick über den kirchlichen Tellerrand hinaus. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt: auf der einen Seite die Mitarbeiter des Dekanats, auf der anderen Seite die Gäste als Resonanzgruppe.

Nach einem "Speeddating" zum gegenseitigen Kennenlernen stellten sich die Mitarbeiter in mehreren Gruppenarbeiten dem Feedback der Gäste zu Ihrer Arbeit und der Wirkung des Dekanats nach außen. Gemeinsam erarbeiteten sie Ziele, um das Dekanat als Kirche in der Region zu stärken.

Mit diesem Format habe Pröpstin Bertram-Schäfer gemeinsam mit dem Visitationsbeauftragten der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Pfarrer Christoph Gerken, einen neuen Weg eingeschlagen. Während sich bei einer klassischen Visitation Kirchengemeinden und Dekanate untereinander begegneten, hätten sie hier den Schritt nach außen gewagt und auch kirchenexterne Partner zum Austausch eingeladen.

Pilotprojekt in

der Landeskirche

Somit habe sich ein 360-Grad-Feedback aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie internen und externen Partnern ergeben. Gerne habe sich das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach für dieses Pilotprojekt zur Verfügung gestellt, das bisher einmalig in der EKHN sei.

Diese beispielhaften Ergebnisse habe die Resonanzgruppe dem Dekanat mit auf den Weg in die Zukunft gegeben: "Bleibt kreativ in der Entwicklung von neuen Formaten, um weitere Zielgruppen zu erreichen", "Kirche hat mehr Schätze, als sie glaubt" - und diese Schätze sollten erlebbar gemacht werden.

"Kooperation über Kirche hinaus": Einen ersten Schritt dazu sei das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach mit dem Begegnungstag gegangen. Vernetzung, Transparenz und Kommunikation würden aber auch zukünftig ein Schwerpunkt der Aufgaben sein.

Das Vernetzen des Dekanats in die Nachbarschaftsräume, als Dienstleister für die Kirchengemeinden und in die Gesellschaft hinein, eröffne neue Perspektiven für "eine lebendige Kirche in der Region, die nah bei den Menschen" sei.

Dekan Andreas Friedrich und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) aus dem Lahn-Dill-Kreis seien sich einig, dass ein gutes Miteinander für alle ein Gewinn sei. Es sein ein sehr schöner und gelungener Begegnungstag gewesen. Alle Anwesenden seien erfüllt von vielen neuen Gedanken und Ideen.

Pröpstin Bertram-Schäfer bedankte sich bei den Teilnehmern für das große Engagement und die Zeit, "um über die Zukunft unserer Kirche in der Region" nachzudenken. Sie wünsche dem Dekanat alles Gute auf dem Weg in eine hoffnungsorientierte Zukunft und machte Mut: "Einfach mal machen!"