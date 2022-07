Corona hält Gladenbacher Wanderfreunde nicht auf

Für 40-jährige Mitgliedschaft im OHGV ehrt der Vereinsvorsitzende Rainer Friebertshäuser (v. l.) Lore Bamberger im Beisein von Wegewart Manfred Tiefenbach. Sein Amt übergibt Lothar Rink an die neue Wanderwartin Sabine Wagner. Foto: Gregor Hofmeyer

GLADENBACH - Vorstandswahlen und Ehrungen haben im Mittelpunkt der jüngsten Jahreshauptversammlung des Oberhessischen Gebirgsvereins (OHGV) Gladenbach gestanden.

Bei den Vorstandswahlen wurde Georg Hofmeyer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er ist Nachfolger von Renate Brockschmidt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren konnte. Ihr dankte der Verein für ihre Vorstandsarbeit mit einem Geschenkkorb.

Neu im Leitungsgremium der Gladenbacher Wanderer sind Sabine Wagner als Wanderwartin und Ernst Müller als Naturschutzwart. Rainer Friebertshäuser wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Sieglinde Tiefenbach (Kassiererin), Nicole Reinhardt (Jugendwartin), Manfred Tiefenbach (Wegewart) und Gregor Hofmeyer (Schriftführer). Lothar Rink, Sieglinde Hahn-Niederhöfer und Manfred Korzen schieden auf eigenen Wunsch aus. Sie erhielten ein Präsent als Anerkennung.

Der Verein blicke auf zwei sehr außergewöhnliche Jahre zurück, sagte Friebertshäuser in seinem Bericht. Der Grund: die Corona-Pandemie. So konnte in den Jahren 2020 und 2021 nur ein Bruchteil der geplanten Wanderungen durchgeführt werden. Vereinsfeste wie die traditionelle Bratpartie an Himmelfahrt fielen dem Virus ebenso zum Opfer wie die Vermietung der allseits beliebten Wanderhütte an der Salzböde.

Trotz des stillstehenden Vereinslebens blieb die Zahl der Mitglieder konstant bei 141 Wanderfreunden.

Ehrungen: Für die meisten absolvierten Wanderungen innerhalb des abgespeckten Touren-Programms erhielten Evelyn und Hubert Kronenberger sowie Rainer Friebertshäuser die silberne Wandereichel. Da alle drei diese Auszeichnung im zehnten Jahr in Folge erwandert hatten, verlieh ihnen der scheidende Wanderwart Lothar Rink die Wandereichel in Gold.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft im OHGV wurde Hildegard Steidl geehrt. Auf 25 Jahre blicken Karin und Hans Anders zurück. Schon 40 Jahre halten Lore Bamberger, Andrea Engelhardt, Gertrud Engelhardt und Martina Klingelhöfer dem Verein die Treue. Für ihr Engagement bei der Hüttenvermietung bedankte sich der OHGV bei Ilse Menzel mit einem Geschenkkorb.