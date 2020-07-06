Montag,
06.07.2020 - 14:00
1 min
Corona reißt Loch in Gladenbacher Etat
Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer rechnet in diesem Jahr mit deutlich weniger Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Der Hintergrund: die Corona-Krise ...
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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