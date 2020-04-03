Freitag, 03.04.2020 - 19:58
3 min
Coronavirus: Mehr Menschen suchen Rat bei der Telefonseelsorge
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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KONTAKT
Die Telefonseelsorge in Marburg ist erreichbar unter den Telefonnummern 0800 - 111 01 11 und 0800 - 111 02 22Über die Internetseite www.telefonseelsorge-marburg.de besteht auch die Möglichkeit zur Beratung per Chat.
"Ein paar Minuten Zuversicht" bieten die Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach täglich auf ihrer Internetseite www.dekanat-big.deDort sind auch die Telefonnummern der Kirchengemeinden aufgeführt.
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