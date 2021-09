Debatte über Gratis-Bürgerhaus-Nutzung

Politische Organe dürfen Bürger- und Gemeinschaftshäuser gratis nutzen. Unser Foto zeige das Bürgerhaus in Friebertshausen. Archivfoto: Patrick Stein

GLADENBACH - Die politischen Organe der Stadt Gladenbach sollen Gebäude wie die Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen kostenlos für ihre Sitzungen nutzen dürfen. So sieht es zumindest ein Antrag vor, den die Zählgemeinschaft aus SPD und Freien Wählern in die Gladenbacher Stadtverordnetenversammlung eingebracht hat. Bei den anderen Fraktionen sind sie damit allerdings auf Widerstand gestoßen.

Murat Akkas (Grüne) gehörte zu denen, die den Antrag ablehnten. "Für mich hat das schon so ein bisschen ein Geschmäckle, wenn wir nichts für die Nutzung der Häuser zahlen sollen, die Vereine aber schon", gab er zu bedenken.

Auch Gunthard Koch (CDU) sieht es ähnlich. Wenn die Politik gerade jetzt, da es vielen Vereinen aufgrund der langen Durststrecke wegen Corona wirklich schlecht gehe, beschließe, die Nutzung der Bürgerhäuser für sich selbst kostenlos zu machen, sei das ein vollkommen falsches Signal.

Seine Parteikollegen Marc Bastian und Stefan Runzheimer pflichteten ihm bei. "Wir halten unsere Fraktionssitzungen zum Beispiel im Wechsel immer in unterschiedlichen Gaststätten ab", sagte Bastian. Dadurch müsse nichts gezahlt werden und "wir unterstützen gleichzeitig auch noch die heimische Wirtschaft".

Runzheimer regte darüber hinaus an, dass die Fraktionen doch ihre Fraktionsgelder nutzen könnten, um die Mieten für die Bürgerhäuser zu bezahlen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Robby Jahnke hielt dem entgegen, dass sie versuchten, die politischen Prozesse in die Stadtteile zu den Bürgern zu tragen. Wenn die Sitzungen in den Bürgerhäusern abgehalten werden, dann geschehe das auch, um vielleicht Menschen zu animieren, dort vorbeizuschauen und so die Bürgerbeteiligung zu erhöhen.

Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) schlug sich eher auf die Seite der Kritiker des Antrags. Er gab zu bedenken, dass die Dorfgemeinschaftshäuser nicht nur für die Politik gemacht seien. "Was für die Politik gilt, sollte dann auch für andere Vereine gelten", betonte er.

Dennoch wurde der Antrag schließlich mit 20 Stimmen der Antragsteller mehrheitlich angenommen. Acht Abgeordnete stimmten dagegen, sechs enthielten sich ihrer Stimme.