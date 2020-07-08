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Mittwoch, 08.07.2020 - 20:30
3 min

Denkmalschutz bremst Wohnungsbau in Gladenbach

Acht Millionen Euro will eine Investorengruppe in die Hand nehmen und damit mehr als 30 barrierefreie Eigentumswohnungen in der Gladenbacher Innenstadt schaffen. Ein denkmalgeschütztes Haus auf dem Baugrundstück steht dem Vorhaben aber noch im Weg.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Noch steht das alte, marode Haus in der Gladenbacher Marktstraße der Millionen-Investition für das neue Wohn- und Geschäftshaus im Weg. Die Investorengruppe würde das Gebäude möglichst schnell abreißen lassen. Foto: Michael Tietz

Noch steht das alte, marode Haus in der Gladenbacher Marktstraße der Millionen-Investition für das neue Wohn- und Geschäftshaus im Weg. Die Investorengruppe würde das Gebäude möglichst schnell abreißen lassen. Foto: Michael Tietz

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