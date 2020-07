3 min

Denkmalschutz bremst Wohnungsbau in Gladenbach

Acht Millionen Euro will eine Investorengruppe in die Hand nehmen und damit mehr als 30 barrierefreie Eigentumswohnungen in der Gladenbacher Innenstadt schaffen. Ein denkmalgeschütztes Haus auf dem Baugrundstück steht dem Vorhaben aber noch im Weg.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach