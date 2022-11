Denkmalschutz bringt Gladenbacher Politiker auf die Palme

Die denkmalgeschützte Brücke über der Allna in Bellnhausen kann nur noch von Fahrzeugen genutzt werden, deren Gewicht nicht 3,5 Tonnen übersteigt. Die Untere Wasserbehörde und die Stadt plädieren deshalb für einen Neubau an gleicher Stelle. (© Michael Tietz)

Gladenbach-Bellnhausen - Der Denkmalschutz ist in der Stadt Gladenbach ein Reizthema. Die für viel Geld zu sanierende Naturstein-Gewölbebrücke unter der Bundesstraße 453 bei Runzhausen und der Behördenstreit über die marode Allna-Brücke in Bellnhausen bringen Bürger und politische Entscheidungsträger auf die Palme. Die Stadtverordneten wollen nun ein Zeichen setzen und in der nächsten Woche mit einer Resolution ihren Protest kundtun.

„Das ist wirklich ein Jammerspiel – hier wird ein Dorf abgehängt“, fasste Klaus Bartnik (Freie Wähler) im Bauausschuss seinen Unmut über die jüngsten Geschehnisse in Bellnhausen zusammen. Seit Jahren steht dort die Sanierung der Brücke und der Ufermauer an der Allna auf der Agenda.

Stadt plädiert für Abriss und einen funktionalen Neubau

Außer Warnbaken, Absperrungen und Beschränkungen für das Befahren des bröckelnden Bauwerks tat sich bisher nichts. Erfolglos verlief nach Aussage von Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) auch ein jüngstes Treffen mit Vertretern der Unteren Wasserbehörde, der Denkmalschutzbehörde und des städtischen Bauamts. Fakt ist: Die Allna-Brücke steht unter Denkmalschutz, die Ufermauer dagegen nicht. Letztere könnte deshalb relativ kostengünstig mit Stahlbeton repariert werden.

Ein neues Gutachten belegt dagegen, dass die Brücke selbst nach einer Sanierung nur mit maximal vier Tonnen belastet werden kann. „Das ist ja so gut wie gar nichts: Da darf kein Müllauto, noch nicht einmal ein Klein-Lkw drüberfahren“, sagte Kremer. Die Wasserbehörde verweist darauf, dass die alte Brücke über einen relativ kleinen Durchlass verfügt und somit schon jetzt eine Hochwassergefahr in der Allnastraße besteht. Trotzdem, so Kremer, beharre der Denkmalschutz darauf, dass das Bauwerk erhalten bleibe. Die vom Landesamt für Denkmalpflege unterbreiteten Alternativvorschläge lehnt die Wasserbehörde dagegen ab.

Ein Vorschlag lautet, die alte Brücke in Ordnung zu bringen und darüber eine tragfähige Überführung zu bauen. Eine direkte Verbindung darf es aber nicht geben, um keinen Druck auf das Kulturdenkmal auszuüben. „Eine verrückte Idee“, so der Bürgermeister.

Eine zweite von Seiten des Denkmalschutzes angeregte Variante wäre, das bestehende Bauwerk für den Fußgänger- und Radverkehr herzurichten und daneben eine neue Brücke zu schaffen. Damit würde sich die Hochwassergefahr aber ebenfalls stark erhöhen, so Kremer. Für die Wasserbehörde und die Stadt gibt es deshalb nur eine Möglichkeit: Die marode Brücke abreißen und durch einen Neubau ersetzen. „Das wäre für uns alle die günstigste Variante. Wir könnten die Straßenführung beibehalten, die Brücke mit einem größeren Durchlass versehen und damit wahrscheinlich die Hochwassersituation verbessern“, sagte der Bürgermeister.

Diese Forderung stieß im Bauausschuss auf breite Zustimmung. „Was die Denkmalschutzbehörde da abzieht, ist für die Stadt nicht tragbar und für die Bellnhäuser schon gar nicht“, sagte Edmund Zimmermann (Grüne). Hans-Bernhard Schwarz (SPD) mahnte, dass in der Denkmalschutzdebatte nicht die Hochwassergefahr für die Anlieger außer Acht gelassen werden darf: „Im Ahrtal hat auch niemand damit gerechnet, dass aus einem Rinnsal mal ein riesiger Fluss wird. Hier leben Menschen, die geschützt werden müssen.“

Aus Sicht von Klaus Bartnik ist „diese deutsche Gründlichkeit oder Behördenversessenheit kaum zu ertragen“. Er rief alle Stadtverordneten dazu auf, am 10. November eine gemeinsame Resolution zu verabschieden und diese an die Landesregierung zu schicken. Damit könnte Gladenbach deutlich machen, „dass hier der Knoten durchgehauen werden muss“, sagte Bartnik. Er und Stefan Runzheimer (CDU) wollen nun die Resolution formulieren und dann an die Fraktionen schicken.