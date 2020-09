Der neue Europaschulleiter in Gladenbach ist Metal-Fan

Holger Schmenk machte 1997 sein Abitur in Oberhausen und studierte dann Geschichte, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Duisburg. Nach dem Magister- und Lehramtsstudium schrieb er seine Doktorarbeit über "Xanten im 19. Jahrhundert. Eine rheinische Stadt zwischen Tradition und Moderne". Er startete eine wissenschaftliche Karriere an der Uni Duisburg-Essen und der Uni Siegen.

Nach einem Referendariat in Bottrop und einem halbjährigen Einsatz als Vertretungskraft an einem Gymnasium in Essen wechselte er 2010 ans Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen, das er seit 2017 leitet. Am 1. Oktober wechselt er an die Europaschule Gladenbach.

"Vielseitigkeit ist mir wichtig - das ist auch mein Lebensmotto", sagt Holger Schmenk. Er arbeitete unter anderem auch als freiberuflicher Journalist und Museumspädagoge. Außerdem verfasste er Lehrer-Ratgeber und wissenschaftliche Schriften, darunter "Von der Altlast zur Industriekultur. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet am Beispiel der Zinkfabrik Altenberg."

Holger Schmenk ist aber nicht nur begeisterter Lehrer und Historiker, sondern auch ein Fan harter Rockmusik. "Die Heavy-Metal-Szene ist mein großes Hobby", erzählt der gebürtige Oberhausener. Mit seiner Frau Nicole führte ein paar Jahre einen Buchverlag, vorwiegend für Werke über Rock- und Heavy-Metal-MusikMit zwei Co-Autoren brachte Schmenk zwei Bände des Sachbuches "Kumpels in Kutten. Heavy Metal im Ruhrgebiet" heraus.