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Donnerstag, 28.05.2020 - 14:00
3 min

Die Blankenstein-Apotheke im Wandel der Zeit

Die Gladenbacher Blankenstein-Apotheke wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. So fing alles an ...

Von Sascha Valentin
Ein Blick in den Verkaufsraum der Apotheke in der Zeit um 1960. Damals gab es deutlich weniger Medikamente, als heute. Foto: Blankenstein-Apotheke

Ein Blick in den Verkaufsraum der Apotheke in der Zeit um 1960. Damals gab es deutlich weniger Medikamente, als heute. Foto: Blankenstein-Apotheke

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Fotos
Ein Blick in den Verkaufsraum der Apotheke in der Zeit um 1960. Damals gab es deutlich weniger Medikamente, als heute. Foto: Blankenstein-Apotheke

Ein Blick in den Verkaufsraum der Apotheke in der Zeit um 1960. Damals gab es deutlich weniger Medikamente, als heute. Foto: Blankenstein-Apotheke

Vor allem in den letzten 70 Jahren wurde die Blankenstein-Apotheke mehrfach erweitert und umgebaut. Foto: Sascha Valentin

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Das Team der Blankenstein-Apotheke feiert seinen 200. Geburtstag. Foto: Blankenstein-Apotheke

Das Team der Blankenstein-Apotheke feiert seinen 200. Geburtstag. Foto: Blankenstein-Apotheke

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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