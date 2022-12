Die ersten Gewinner der Weihnachtsverlosung stehen fest

In diesem Jahr ziehen Rainer Schmidt (v.l.), Lutz Schmidt und Hubert Gessner die ersten 70 von rund 200 Gewinnern der diesjährigen Weihnachtsverlosung des Gewerbevereins. (© Patrick Stein)

GLADENBACH - Auch in diesem Jahr verzichtet der Gladenbacher Gewerbeverein bei seiner Weihnachtsverlosung auf einen Hauptgewinn. In den Jahren vor Corona hatten sich einige wenige Gewinner über größere Preise, wie etwa Reisen, Elektrogeräte oder andere Artikel aus dem Fundus der Gladenbacher Einzelhändler freuen können.

2021 hatte der Gewerbeverein die Idee, Gutscheine für Gladenbacher Geschäfte zu verlosen. "Wir wollten damit möglichst vielen Leuten eine Freude machen", sagt Hubert Gessner vom Gewerbeverein und Betreiber des Schuhhauses Zacharias. Die Verlosung der Gutscheine sei so gut in der Stadt angenommen worden, dass der Vorstand an ihnen festhält. Der Wert der Vouchers beträgt wie im vergangenen Jahr 50 Euro.

"Die Händler haben Gutscheine ihrer eigenen Geschäfte beigesteuert. Andere Mitglieder haben einen Gladenbach-Gutschein dazugegeben oder Gutscheine bei anderen Händlern organisiert", erklärt Gessner.

Er freut sich, dass in diesem Jahr so viele Gewerbetreibende an der Verlosung teilgenommen haben, wie noch nie zuvor. "Einige haben auch mehrere Gutscheine beigesteuert, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre", ergänzt der Einzelhändler. Auch Dienstleister und Gewerbetreibende, die dem Gewerbeverein nicht angehören, hätten sich an der Verlosung beteiligt.

So sind in diesem Jahr rund 10.000 Euro zusammengekommen. Die ersten 70 Gewinner wurden am vergangenen Freitag ermittelt.

Noch gibt es viele weitere Gewinnchancen

Vor Weihnachten werden noch weitere Ziehungen stattfinden. Am 9. Dezember werden weitere 70 Namen gezogen. Bei der letzten Ziehung am 16. Dezember werden dann die rund 60 verbliebenen Gutscheine verlost.

Die Lose ziehen auch in diesem Jahr Vereinsmitglieder - vor der Corona-Pandemie hat dies die amtierende Kirschen-Königin übernommen.

Alle Sieger erhalten in den kommenden Wochen ihre Gutscheine als Weihnachtsgruß per Post vom Gewerbeverein zugesandt. "Die Gewinne können dann entweder zum Weihnachtsfest verschenkt und für das kommende Jahr aufgehoben werden oder die Gewinner lösen sie beim Weihnachtseinkauf direkt ein", sagt Rainer Schmidt als Vereinsvorsitzender vom Schuhhaus Schmidt.