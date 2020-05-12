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Dienstag, 12.05.2020 - 18:00
3 min

Die Tatwaffe ist in Gladenbach nicht auffindbar

Angeklagter bestreitet Gebrauch eines Messers bei Schlägerei auf dem Kirschenmarkt. Rechtsmediziner verweist auf Wundbild am Kopf des Opfers.

Von Heiko Krause
Im Marburger Prozess geht es um eine nächtliche Schlägerei auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt. Symbolfoto: Michael Tietz

Im Marburger Prozess geht es um eine nächtliche Schlägerei auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt. Symbolfoto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Gladenbach,-stadt Gladenbach Bad-endbach
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