Dieb beklaut die Feuerwehr Fronhausen

Ein Dieb hat den Außenspiegel eines Fahrzeugs der Feuerwehr Fronhausen geklaut.

Gladenbach-Fronhausen (red). Ein Dieb hat am vergangenen Wochenende die Feuerwehr in Fronhausen bestohlen. Sein Unwesen trieb der Täter am Gerätehaus in der Sportplatzstraße des Gladenbacher Stadtteils. Der Unbekannte machte sich an einem Einsatzwagen, einem Ford Transit, der Feuerwehr zu schaffen, und stahl den Glaseinsatz des Außenspiegels. Der Schaden beträgt 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.