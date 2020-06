Diebe stehlen Ruheliege an Wanderweg in Runzhausen

Eine solche Liege ist entlang eines Wanderwegs bei Runzhausen geklaut worden. Foto: Naturpark Lahn-Dill-Bergland e.V

Gladenbach-Runzhausen (red). Diebe haben entlang des zertifizierten Wanderwegs "Gladenbacher Berglandring" zugeschlagen. Am Waldrand von Runzhausen - in Richtung Mornshausen - haben der oder die Täter in den vergangenen Wochen eine Liege des Naturparks Lahn-Dill-Bergland gestohlen.

Das Logo vom Naturpark und der Schriftzug "Naturpark Lahn-Dill-Bergland" sind im oberen Bereich der Sitzgelegenheit eingraviert.

"Es wurde Strafanzeige gestellt", teilte Jörg Wegerhoff, Tourismusmanager vom Naturpark, am Freitag, 5. Juni, mit.

Wer den Diebstahl beobachtet hat, oder etwas zum Verbleib der Liege sagen kann, meldet sich bei der Polizei Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.