Dirk Beyer sucht in Gladenbach nach Gaslecks

Gasspürer Dirk Beyer ist in den kommenden Wochen in Gladenbach unterwegs. Foto: EAM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Verwunderte Blicke sind ihm sicher: Wenn Gasspürer Dirk Beyer im Auftrag der EAM Netz durch die Kommunen läuft, sieht es ein wenig so aus, als ob er die Straße mit einem Staubsauger reinigt. Tatsächlich schiebt er ein hochsensibles Gasspürgerät über den Boden vor sich her. Damit läuft er in den kommenden Wochen das unterirdisch verlegte Gasnetz der EAM in Gladenbach ab und kontrolliert es auf Dichtigkeit.

Für den sicheren Betrieb des Erdgasnetzes überprüfe der Netzbetreiber EAM Netz regelmäßig die unterirdisch verlegten Gasleitungen. Rund 1500 Kilometer des insgesamt 5000 Kilometer umfassenden Gasnetzes des kommunalen Energieversorgers werden jährlich auf diese Weise kontrolliert, erläutert die EAM in einer Pressemitteilung.

Mittels der Teppich-Sonde an dem Gasspürgerät wird die Bodenluft über den in der Straße verlegten Gasleitungen angesaugt und auf möglichen Methangehalt analysiert. Auf dem Monitor, den der Gasspürer wie einen Bauchladen vor sich herträgt, können alle Informationen abgelesen und notiert werden. Schon bei geringsten Gaskonzentrationen alarmiert das Gerät. Dann wird der genaue Punkt der Messung anschließend an die EAM-Netzleitstelle gegeben, damit ein mögliches Leck umgehend behoben werden kann. Das ist allerdings selten der Fall. "Nur ganz vereinzelt wird eine Gaskonzentration und damit ein Leck festgestellt, denn unser Erdgasnetz befindet sich in einem sehr guten Zustand", sagt Thomas Dreer, der bei der EAM für die Überprüfung des Erdgasnetzes verantwortlich ist.

Zusätzlich zu den Gasleitungen in der Straße werden auch die Anschlussleitungen zu den Häusern überprüft. Dabei achtet der Gasspürer auch darauf, ob die gelbe Gasplakette am Haus angebracht ist. Für Verbraucher wichtig zu wissen: Die Gasspürer müssen für ihre Arbeit zwar keine Häuser, aber Grundstücke betreten. Dafür können sie sich entsprechend ausweisen. Die Überprüfung auf den Grundstücken erfolgt kontaktlos und unter Wahrung der Abstandsregeln.