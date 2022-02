Droht Gladenbach ein neuer Schutzschirm?

Der Busbahnhof am Gladenbacher Marktplatz soll größer werden - in Planung und Umsetzung investiert die Stadt in diesem Jahr rund 165 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Die Holzbrücke am Südring in Weidenhausen soll in diesem Jahr in Schuss gebracht werden - 15 000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt eingeplant. Foto: Michael Tietz

Die Tornetze auf den städtischen Bolzplätzen - wie hier am Kellerweg in Erdhausen - haben ausgedient und werden durch stabile Gitte ersetzt. Foto: Michael Tietz

In das Dorfgemeinschaftshaus Römershausen will die Stadt rund 92 000 Euro investieren - für einen besseren Brandschutz, einen zweiten Rettungsweg und einen neuen Vorplatz. Foto: Michael Tietz