Eine OP ist immer der letzte Schritt

Eine Operation am Knie muss gut überlegt sein. Der Marburger Professor Dr. Christopher Bliemel rät dazu, erst alle anderen Behandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

GLADENBACH - GLADENBACH. Die Knie stellen bei vielen Menschen im Alter eine Schwachstelle dar. Das haben die Anrufer am MediDraht dieser Zeitung am vergangenen Mittwoch belegt. Ein Großteil von ihnen erkundigte sich bei Professor Dr. Christopher Bliemel dem leitenden Oberarzt und Schwerpunktleiter der Endoprothetik am Uni-Klinikum Marburg, nach möglichen Linderungen für Schmerzen im Kniegelenk.

Eine 64-jährige Anruferin aus Wetzlar hat im Juni dieses Jahres ein neues Kniegelenk bekommen und berichtet von Schmerzen beim Beugen und Strecken des Beines, die nach den Rehamaßnahmen sogar noch schlechter geworden sind. Im Rahmen der Narbenbildung nach der OP könne es durch Schrumpfprozesse zu einer Verengung der Kniegelenkskapsel kommen erläutert Professor Bliemel. Falls hier krankengymnastische Anwendungen keine weitere Bewegungsverbesserung mehr bringen kann unter Umständen schon ein kleiner arthroskopischer Eingriff helfen, die Schmerzen zu lindern und das Bewegungsausmaß wieder deutlich zu verbessern.

Das "Knarren"

im Knie beseitigen

Vor rund drei Wochen ist eine 73-jährige Leserin aus Breidenbach aufs Knie gestürzt, das erst vor dreieinhalb Monaten operiert wurde. Röntgenaufnahmen nah dem Sturz zeigen jedoch keine Verletzungen an dem künstlichen Kniegelenk. Dennoch berichtet die Frau von einem "Knarren" im Knie, wenn sie es bewegt. Im weiteren Patientengespräche erfährt der Mediziner, dass die Beschwerden hauptsächlich unter der Kniescheibe lokalisiert sind. "Neben der Röntgendiagnostik ist natürlich auch eine klinische Untersuchung mit Prüfung der Gelenkstabilität essential" erklärt Professor Bliemel der besorgten Anruferin. Als weitere Ursache für die Beschwerden wäre ebenso eine Tendopathie, eine Reizung des Kniescheibensehnenbandes, denkbar da die Schmerzen im Bereich unter der Kniescheibe lokalisiert sind. Solche Bewegungseinschränkungen können physiotherapeutisch behandelt werden. Was er gegen die Schmerzen seiner fortgeschrittenen Arthrose im rechten Knie machen könne, wollte ein 72-Jähriger aus Biedenkopf wissen. Eigenblut- und Hyaluronbehandlungen könnten zwar versucht werden, böten aber keine langfristigen Verbesserungen erklärt der Gelenkspezialist.

Zudem bergen solche Infiltrationen immer auch die Gefahr einer Infektion des infiltrierten Gelenkes. Dennoch sollte eine Operation immer der letzte Schritt sein und zunächst versucht werden, die Schmerzen mit Physiotherapie in den Griff zu bekommen. Ganz wichtig: Das Knie nicht schonen, sondern durch moderate sportliche Betätigung dessen Beweglichkeit erhalten.

Ein 67-jähriger Anrufer aus Wetzlar hat vor zwei Jahren ein neues Kniegelenk erhalten, mit dem er "von Anfang an nicht ganz zufrieden war". Nun schwillt das Bein immer wieder an und der behandelnde Arzt habe zu einer neuen Prothese geraten. Es zeige sich immer wieder, dass es im Verlauf zu Lockerungen von Prothesen kommt. Mithilfe von Röntgenaufnahmen sei das bei dem Mann jedoch ausgeschlossen worden. In Frage kommt auch eine schleichende Infektion. Hier sollte die Flüssigkeit im Kniegelenk, welche das Bein anschwellen lässt, per Punktion mikrobiologisch auf Bakterien untersucht werden. Denn auch eine Entzündung der Prothese ist möglich.

Seit über einem Jahr leidet eine 83-Jährige aus Wetzlar an einer "kaputten" Hüfte auf der rechten Seite. Weil sie diese Seite schont, klagt sie nun seit einiger Zeit über ein dickes Knie und geschwollene Beine auf der Gegenseite. Hier sollte die Frau dringend ihre Beinvenen überprüfen lassen. Denn ein einseitig geschwollenes Bein könne auch auf eine Thrombose hindeuten. Zudem nahm der Gelenkspezialist ihr die Sorge vor einer Hüft-OP. Dabei handele es sich heute um einen Standard-Eingriff den man auch in höherem Alter risikoarm und sicher durchführen könne. Einen Krankenhausaufenthalt von 7 bis 10 Tagen müsse man allerdings schon einplanen.

Acht Wochen nach einer Hüft-OP klagt eine 72-jährige Leserin aus Herborn vermehrt über Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die noch immer bestehen. Bei ihr sind ausgeprägte Kalkablagerungen an dem neuen Hüftgelenk festgestellt worden. Manche Menschen neigten nach chirurgischen Eingriffen zu Verknöcherungen der umgebenden Muskulatur.

Verknöcherungen bilden

sich alleine zurück

Die Ursachen dafür sind nicht noch abschließend erforscht. Wichtig wäre es in diesem Zusammenhang, auch die Blutwerte zu untersuchen. Diese Verknöcherungen würden sich aber in aller Regel nicht von alleine zurückbilden und müssten, wenn sie weiterhin stören, operativ entfernt werden. Ein derartiger Eingriff könne in etwa ab einem halben Jahr nach der ersten OP durchgeführt werden.

Ein 61-Jähriger aus Herborn hat auch acht Wochen nach einer Bandscheiben-OP noch Schmerzen im Gesäß und Oberschenkel. Hier riet Professor Bliemel zu Geduld. Es könne durchaus einige Monate dauern, bis die muskulären Schmerzen zurückgingen. Ergänzend sollte während dieser Zeit daran gearbeitet werden, die Muskulatur des Rückens und auch der Beine durch entsprechende physiotherapeutische Behandlungen wieder aufzubauen und zu stärken.