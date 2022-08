Energiesparen: Gladenbach dreht Heizung runter

Die städtischen Liegenschaften werden unterschiedlich beheizt. Über ein Nahwärmenetz werden in Gladenbach das Freizeitbad "Nautilust", das Haus des Gastes und das Rathaus gespeist. "Aktuell wird keine oder nur sehr geringe Heizenergie erzeugt beziehungsweise Nahwärme aus dem Netz gebucht", erklärt Bürgermeister Peter Kremer. Dies ändere sich aber mit Beginn der Heizperiode.

Heizöl: in den Dorfgemeinschaftshäusern Bellnhausen, Diedenshausen, Römershausen und Runzhausen, im städtischen Wohn- und Geschäftshaus in der Ringstraße in Gladenbach sowie in der Alten Schule und im Feuerwehrhaus in Frohnhausen.

Erdgas: in den Dorfgemeinschaftshäusern in Erdhausen, Mornshausen und Weidenhausen, in den Feuerwachen in Gladenbach, Weidenhausen und Erdhausen, im Bauhof, im Jugendcafé O-Läg, in den städtischen Gebäuden in der Raue Gass in Mornshausen, in der Kreuzstraße in Gladenbach und in der Herborner Straße in Erdhausen.

Flüssiggas: in den Dorfgemeinschaftshäusern in Rachelshausen, Rüchenbach, Sinkershausen und Weitershausen, in den Friedhofshallen in Mornshausen und Weidenhausen, in der Feuerwache in Römershausen.