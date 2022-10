Erdhausen wird insektenfreundlicher

Landrat Jens Womelsdorf (SPD) übergibt den Förderbescheid in Höhe von 610 Euro an Regina Becker. Becker ist Mitglied im Festausschuss, im neuen Verein "Dorffreunde Erdhausen" und im Ortsbeirat von Erdhausen. Foto: Manfred Becker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-ERDHAUSEN - Erdhausen will seinen 700. Geburtstag in 2024 groß feiern und dazu im Vorfeld einige Plätze im Ort aufwerten.

Der Festausschuss hat den Platz an der 140 Jahre alten Sängerlinde in der Dorfmitte in den Blick genommen und mit Regina Becker das Projekt "Wildbienen und Schmetterlinge an der alten Sängerlinde" entworfen. Dort soll künftig auf die Notwendigkeit des Insektenschutzes hingewiesen werden. Geplant ist, dass Kindergottesdienst und Kindergartenkinder je ein Insektenhotel bauen, die neben einem Hochbeet mit insektenfreundlichen Blumen und schmetterlingsfreundlichen Büschen aufgestellt werden. Tafeln sollen über den Schutz der Insekten und über Schmetterlingsarten informieren und in luftiger Höhe werden Nistkästen für Meisen und Hausrotschwanz an der alten Linde angebracht. Zum Beobachten der Pollen- und Nektarsammler wird eine Baumbank einladen. Mit diesem Projekt bewarb sich der Festausschuss für eine Förderung des Kreises im Rahmen des Bürgerbudgets Nachhaltigkeit 2022 und erhielt die volle Förderung in Höhe von 610 Euro.

In Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Verein "Dorffreunde Erdhausen" soll das Projekt am Samstag, 15. Oktober, umgesetzt werden.