Ersatz für zwei Oldies der Feuerwehr Weidenhausen kommt

Die Stadt Gladenbach will rund 300 000 Euro in ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 10) investieren. Es soll die Nachfolge für zwei in die Jahre gekommene "rote Riesen" antreten.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach