Europaschule Gladenbach verabschiedet ihre Absolventen

GLADENBACH - Mit Reden, Videobeiträgen und Musik hat die Europaschule Gladenbach die Abschlussklassen der Haupt- und Realschule verabschiedet. Die stellvertretende Schulleiterin Heidrun Schmale gab den Jugendlichen mit auf den Weg, dass sie nun in eine Welt hinausgingen, in der sie Bedeutung hätten. Dies gelte nicht nur in dem Sinne, dass sie nun weiterführende Schulen besuchten oder in eine Berufsausbildung gingen. Besonders wichtig sei ihre Bedeutung für andere Menschen.

Anschließend forderte der Elternbeiratsvorsitzende Rüdiger Weigand alle Gäste auf, einmal aufzustehen und kräftig zu applaudieren, denn dies hätten die Schüler nach ihren erfolgreichen Abschlüssen verdient. Insbesondere mit Blick auf die Umstände, unter denen sie in den vergangenen Jahren hätten lernen müssen, sei es besonders bemerkenswert, dass alle einen Abschluss erreicht hätten und nun gestärkt ihre nächsten Schritte gehen könnten.

Im Rahmen der Feierstunde ehrten die Schulformleiter Nicole Aeberhard und Frank P.H. Vogel die Jahrgangsbesten. In der Hauptschule waren dies Stacy Naomi Reitz und Benjamin Peter, in der Realschule waren es Laura Schmidt und Raphael Wolf. In weiteren launigen und nachdenklichen Reden verabschiedeten sich Lehrkräfte und Schüler voneinander. Man erzählte kleine Anekdoten, zeigte Bilder der vergangenen Jahre und Videos von Klassenfahrten - beispielsweise nach Berlin - oder der Mottowoche bis hin zum Geständnis eines Schülers, dass er nun froh sei, die Schulzeit endlich hinter sich zu haben.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde durch die Band "Sax-o-five and a bone" unter der Leitung von Kristina Guhl, die unter anderem zum Beginn der Veranstaltung die Europahymne spielten, sowie durch den Schulchor unter der Leitung von Lea Happel, der mit dem Michael Jackson-Song "Heal the world" zu glänzen wusste.

Mit der Übergabe der Zeugnisse endete die Feierstunde in der Kulturhalle der Europaschule.