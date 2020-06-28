Sonntag,
28.06.2020 - 14:45
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Experte sieht "keine erhöhte Bodenbelastung" in geplantem Gladenbacher Baugebiet
Laut dem Diplom-Ingenieur Gerhard Vollhardt werden die Arsen-Grenzwerte im geplanten Neubaugebiet Niemczastraße/Am Hainpark in Gladenbach nicht überschritten.
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